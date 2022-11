Verenigd Koninkrijk en Frankrijk sluiten migratieakkoord om meer controles te voeren op Kanaal en Franse stranden

Dat houdt in dat 350 politieagenten en leden van de gendarmerie worden ingezet bovenop de huidige controles. Dat is een stijging van veertig procent. In het akkoord, ondertekend door de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en zijn Britse collega Suella Braverman, staat niets over hoeveel migrantenboten de Fransen zouden moeten tegengehouden.