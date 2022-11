Vlaams Belang wil asielinstroom inperken met "Ikea-plan"

Terwijl de groenen een spreidingsplan voor asielzoekers voorstellen, wil Vlaams Belang net fors ingrijpen in de instroom. "Een spreidingsplan is niet de juiste oplossing", vond partijvoorzitter Tom Van Grieken op een al langer geplande persconferentie. "We worden geconfronteerd met een dijkbreuk. Een spreidingsplan komt er op neer dat we het water verdelen zodat iedereen evenveel water in de kelder heeft. Dat lost het probleem niet op."