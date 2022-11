Walrus gespot in Westkapelle in Zeeland op 15 km van onze kust, het is van 1976 geleden dat er nog een te zien was in ons land

Walrus Thor werd eerder gezien in Noord-Holland, op het strand bij Petten. Later werd het dier Op Neeltje Jans in Zeeland gespot. Nu is hij nog verder naar het zuiden afgezakt. Gisteravond lag het dier op het strand van Westkapelle in Zeeland. "We zijn bezorgd omdat het dier alsmaar zuidelijker komt, het moet echt niet ver meer ver zwemmen om in Knokke of Zeebrugge terecht te komen", vertelt maritiem bioloog Jan Haelters.

"Natuurliefhebbers willen uiteraard graag zo'n walrus bij ons zien, maar wij zijn een beetje bang voor een grote volkstoeloop. Wij hopen dat het dier terug naar het noorden zwemt. Vorig jaar is er nog een walrus tot in Bilbao in Spanje gezwommen en dan teruggekeerd naar Ijsland. Dat is meer in de buurt van zijn natuurlijke habitat", vult Haelters aan.