Watersportclub uit Knokke-Heist opgenomen in lijst hofleveranciers koninklijk paleis

Dat de koninklijke familie les volgt aan de surfschool is geen staatsgeheim, maar het paleis rekent wel op een zekere discretie: "We mogen er niet mee uitpakken als er een lid van de koninklijke familie is, foto's maken is dus uit den boze. Nu ja, eenmaal ze zich in surfpak op zee bevinden vallen ze al helemaal niet meer op, op het water is iedereen gelijk, de golven zijn van iedereen." Het zijn trouwens niet alleen de koning en zijn kinderen die naar Knokke-Heist afzakken, want "ook koningin Mathilde zit soms bij ons op het terras haar man en kinderen te bewonderen en dat valt wonder boven wonder dan niet op", voegt Vanleenhove nog toe.