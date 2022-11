Worden Japanse Toren, Chinees Paviljoen en Hallepoort in Brussel binnenkort verkocht? Museum wil af van iconische gebouwen

De iconische Hallepoort dateert van veel vroeger: de voormalige stadspoort werd in 1381 gebouwd. Met haar vier verdiepingen en 169 treden is de Hallepoort de enige Brusselse stadspoort die bewaard is gebleven. Het gebouw werd niet alleen gebruikt als stadspoort, maar later ook als gevangenis. Pas in 1847 werd het gebouw grondig verbouwd en omgetoverd tot museum. Het museum had als doel de geschiedenis van het jonge België in de verf te zetten. Daarnaast bood de uitkijktoren een prachtig panorama over Brussel en omstreken.