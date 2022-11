Wortegem-Petegem krijgt label kindvriendelijke gemeente

Wortegem-Petegem dankt het label aan de inspanningen die ze doet voor de kinderen en tieners in de gemeente. Een inspanning die begon in 2019. Silke Van der Schaeghe, Jeugdconsulent van Wortegem-Petegem: "3 jaar geleden wilden we weten wat er leeft bij onze kinderen en jongeren. En in plaats van telkens ad-hocprojecten op te starten, wilden we van onderuit onderzoeken waar onze kinderen nood aan hebben en dus zijn we gestart met een groot belevingsonderzoek." Uit dat onderzoek heeft de gemeente heel wat kunnen leren. Onder meer dat de tieners van de gemeente moeilijk de weg vinden naar de steden in de regio, omdat ze nog geen eigen vervoer hebben. Dus is de openbare ruimte in Wortegem-Petegem van groot belang voor hen.