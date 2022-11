Oekraïense president Zelenski bezoekt Cherson: "We zijn klaar voor vrede, vrede voor ons hele land"

Op de vraag waar het Oekraïense leger vervolgens naar toe zal trekken, zei hij: "Niet Moskou. We zijn niet geïnteresseerd in het grondgebied van een ander land." Minuten voordat hij aankwam, waren in het centrum van Cherson beschietingen te horen. Nadat Zelenski klaar was met spreken, weerklonken er nog enkele knallen van artilleriegeschut over de stad.