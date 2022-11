8 miljardste baby geboren, hoe gaat het met baby 5, 6 en 7 miljard? "Ik weet niet hoe onze mooie planeet dat zal redden"

Maar de demografen van de VN waren het daar niet mee eens. "Ze zeiden dat we niet wisten wat we deden en dat we niet één individu mochten uitkiezen uit zovelen." Marshall zette er toch mee door. "We wilden een gezicht op de cijfers plakken", zegt hij. "We zochten uit waar de secretaris-generaal op die dag zou zijn, en van daar ging het verder." Perez de Cuellar zou op die dag in Zagreb zijn voor de World University Games. En zo geschiedde.

35 jaar later wil de 5 miljardste mens niet worden herinnerd aan het chaotische circus dat zijn geboorte was. BBC vond dat hij in Zagreb woont, getrouwd is en werkt als chemisch ingenieur. Maar hij wil niet met de pers spreken. "Wel, dat neem ik hem niet kwalijk", zegt Marshall.