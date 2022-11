Popprinses Angèle kondigt bushaltes zelf aan op lijn 95 van MIVB in "haar" Brussel

De populaire Brusselse zangeres en actrice schreeuwt haar liefde voor onze hoofdstad geregeld uit in haar muziek en interviews. Zo schreef ze vorig jaar nog het nummer "Bruxelles je t'aime", een expliciete liefdesverklaring aan haar heimat. Het werd de eerste single van haar nieuwste album "Nonante-Cinq". Ter gelegenheid van de heruitgave van dat album heeft de MIVB de bus op de drukke lijn 95 aangekleed met de kleuren van de plaat.

"Aan boord zullen de reizigers het opnieuw uitgebrachte album van Angèle kunnen beluisteren dankzij QR-codes die in het voertuig hangen. Maar dat is niet alles: Angèle leende haar stem ook voor de audio-aankondigingen van de MIVB en kondigt zelf alle haltes aan. Dat deed ze nooit eerder en is voor ons een grote eer", aldus de vervoersmaatschappij. Op 18, 19 en 20 november zal het heruitgebrachte album ook te beluisteren zijn in de metrostations.