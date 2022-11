Basketbalclub Oostende houdt benefietavond voor restaurants die vernield zijn door gasontploffing

Met saladbar Lucien en soupbar Lizette gaf Duinhelm mensen met een beperking de kans om een rol van betekenis te spelen in onze maatschappij. Beide horecazaken werden vernield door de gasexplosie. Een medewerker van Duinhelm raakte ook zwaar gewond. Snel na de ramp liet Duinhelm weten dat ze Lucien en Lizette wil heropstarten maar daar is veel geld voor nodig. Basketbalcub Oostende (BCO) springt bij met een benefietavond die geld in het laatje moet brengen.

De benefietavond vindt plaats in de zaal van basketbalclub Oostende. Marcel Vanthilt zal presenteren. Hij was een trouwe bezoeker van Lucien en Lizette. Verder zijn er optredens van Paul Michiels en de comedians Piv Huvluv en Piet De Praitere. Er is een VIP-buffet waar de medewerkers van Lucien en Lizette aan het werk zullen zijn.

Tickets zijn verkrijgbaar via de website van BCO, elke werkdag op het secretariaat of bij vertegenwoordigers van Lucien en Lizette. Er is plaats voor 200 mensen tijdens het buffet en 600 mensen in de zaal voor de optredens.