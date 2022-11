Bosgroepen Oost-Vlaanderen willen 130.000 bomen planten

Met een veranderend klimaat is het belangrijk dat je kiest voor een gezonde mix van verschillende soorten. Het bodemtype bepaalt welke boomsoorten er het best gedijen. Op arme, droge zandbodems zijn bijvoorbeeld ruwe berk, eik, winterlinde, trilpopulier en grove den een goede keuze. Heb je een heel nat stuk grond, dan ga je best voor soorten als zwarte els, wilg, zachte berk, zwarte populier en iep. Met een vochtige zandleemgrond zit je eigenlijk altijd goed: je kan er zowat alle inheemse bomen op planten, inclusief bijvoorbeeld boskers en haagbeuk die het op andere bodemtypes minder goed doen.