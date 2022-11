Verschillende honden vergiftigd na wandeling in Brugstraat in Boutersem: "Ze schuimbekte en huilde van de pijn"

Vorige week begon de hond van Nicole Vrancken nieuwsgierig te likken aan rode korrels die ze langs de kant van de weg had gevonden. "Kort daarna al probeerde Amy een paar keer stoelgang te maken, maar dat lukte niet. Toen we thuis kwamen, begon het helemaal mis te gaan. Ze huilde van de pijn en had hevige diarree. Haar bek begon ook te schuimen", vertelt Nicole aangedaan. "We zijn in allerijl naar de dierenarts gereden en daar hebben ze haar gelukkig nog kunnen redden. Ze moest wel geopereerd worden, want haar darmen en andere ingewanden waren volledig stilgevallen door het gif."