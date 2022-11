Brusselaar "Obelgix" gaat niet naar het WK in Qatar: “Ik kan het imago van Qatar niet rijmen met dat van Obelgix”

Volgende week spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd van het WK voetbal in Qatar, tegen Canada. Dat zullen ze dit keer zonder hun meest opvallende fan moeten doen, want Obelgix blijft dit jaar thuis.

Er zijn meerdere redenen waarom Dardenne ervoor koos om niet te gaan. "Ik had wel degelijk tickets gekocht, maar na alle polemieken en na alles wat er in de media verschenen is, heb ik besloten om die opnieuw te verkopen. Hoe dichter we bij het WK kwamen, hoe meer ik mij afvroeg of ik wel moest gaan."

De schending van de mensenrechten en het feit dat er heel veel arbeiders gestorven zijn in aanloop naar dit WK, zijn de belangrijkste redenen voor Dardenne. "Als ondernemer staat het haaks op mijn principes om mensen op die manier te behandelen. Het was gewoon te groot om naast mij neer te leggen."