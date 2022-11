"Als een soldaat die na de oorlog is achtergelaten": Myriam, Heidi, Ann, Anouk en Tanja getuigen over hun leven met long covid

"Er komt op dat moment heel veel op je af", zegt ze. "Je moet voortdurend mails en telefoons beantwoorden, papieren invullen en uren in wachtzalen doorbrengen... terwijl je eigenlijk te ziek bent en moet herstellen."

Het is een terugkerend element in de verhalen van longcovidpatiënten: ze hebben het gevoel te verdwalen in een bureaucratisch labyrint. Er is niemand die je de weg wijst.