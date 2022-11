Procureur van parket Leuven wil centrum voor slachtoffers van familiaal geweld: "Drempel voor aangiftes verlagen en betere hulpverlening"

Voor het parket van Leuven is de strijd tegen intrafamiliaal geweld één van de prioriteiten. "Er is momenteel al een ketenaanpak voor intrafamiliaal geweld", specifieert Van Espen bij Radio2. "De verschillende diensten werken dus zeker al samen, maar een Family Justice Center zou nog efficiënter zijn. Het bestaat al in andere arrondissementen." Voorlopig zijn de plannen voor zo'n centrum nog niet concreet, maar het parket van Leuven is dus vragende partij. "Er is een initiatief van de Vlaamse minister voor Justitie om samen met de andere partners te bespreken in welke mate en binnen welke tijdspannen een dergelijk centrum zou kunnen worden opgericht in ons arrondissement."