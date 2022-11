CHECK - Neen, Iraanse parlement stemt niet in om 15.000 betogers te executeren, ondanks oproep tot "strengere straffen"

Maar die berichtgeving klopt inhoudelijk niet. Op 8 november stemde een meerderheid van het parlement inderdaad in met een vraag aan justitie voor het uitvoeren van strengere straffen voor ernstige misdaden tegen de staat. Nergens werd evenwel specifiek vermeld dat het om de doodstraf zou gaan voor alle aangehouden demonstranten zou gaan, al werd daar natuurlijk wel voor gevreesd. Verschillende politieke hardliners spraken over de betogers ook als "vijanden van God" en "even erg als leden van ISIS".

Vanwaar komt dan de claim van 15.000 demonstranten die hun acties met hun leven moeten bekopen? Hoogstwaarschijnlijk ontstond er verwarring met een uitspraak van VN-rapporteur Javaid Rehman die sprak over meer dan 14.000 personen die werden gearresteerd. Hij vermeldde nergens dat die mensen geëxecuteerd zouden worden.

Desondanks werd de doodstraf al wel uitgesproken tegen één protesterende persoon. Een onbekende demonstrant die een overheidsgebouw in brand stak, kreeg de doodstraf opgelegd. Vijf andere medeplichtigen kregen celstraffen van vijf tot tien jaar met optie op beroep tegen de uitspraak. Maar van een terdoodveroordeling van 15.000 mensen is op dit moment geen sprake. Wel zouden - verontrustend genoeg - nog enkele mensen wachten op een uitspraak van een rechtbank voor aanklachten waarop mogelijk de doodstraf staat in Iran.