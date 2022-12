CHECK - Nee, voormalig coronacommissaris Pedro Facon wou ongevaccineerden niet "in de gevangenis gooien"

"Ad patibulum" is Latijn voor "naar de galg". Het is wat op Twitter te lezen viel als reactie op een afbeelding van voormalig coronacommissaris Pedro Facon met de tekst "Coronacommissaris Pedro Facon: 'Mensen zonder vaccin in de gevangenis gooien is interessant verhaal'".

Dat zogenaamde citaat van Pedro Facon kan je wel vaker zien circuleren in de marge van maatschappelijke discussies over een evaluatie van het coronabeleid. Maar in werkelijkheid heeft Facon die woorden nooit zo uitgesproken.