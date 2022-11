Opvallend meer klachten bij Agentschap Groeien over crèches: "Ouders zijn alerter, klachten niet altijd over veiligheid"

De klachten die binnenlopen zijn echter niet altijd pedagogisch van aard. "Het kan gaan over bijvoorbeeld infrastructuur van crèches, over contractuele geschillen of over voeding. De klachten zijn zeer uiteenlopend", nuanceert Heselmans in "De ochtend" (Radio 1).



Hij roept op om vooral eerst in gesprek te gaan met het kinderdagverblijf om samen tot een oplossing te komen. "Als dat niet gaat, is er Kind & Gezin en de klachtenlijn om ouders bij te staan. Of om te kijken of er inspectie nodig is om de klacht te verifiëren en een traject op te starten." Heselmans vindt dat de sector ook nood heeft aan warme verhalen. "Er zijn 6.340 crèches in Vlaanderen, er zijn ontzettend veel begeleiders die de kinderen kwalitatief begeleiden."