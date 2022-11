De elektrische vrachtwagen breekt (heel voorzichtig) door: grootste bestelling in België tot nu toe

DFDS, een groot Europees transportbedrijf dat onder meer actief is in de Gentse haven, gaat in Europa 125 volledig elektrische vrachtwagens inzetten. De eerste daarvan is voor ons land en is vanmorgen geleverd in Gent. Het is de grootse bestelling tot nog toe in België. Elektrische vrachtwagens kosten nu nog drie keer zoveel als klassieke vrachtwagens op diesel, en de elektriciteit is momenteel gierend duur. Waarom doet het bedrijf dat dan?