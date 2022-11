Raakt nieuwe maanraket van NASA straks eindelijk van de grond? Volg de lancering hier

Het is de eerste testvlucht van "Artemis", het nieuwe maanprogramma waarmee NASA over enkele jaren opnieuw astronauten tot op de maan hoopt te brengen. De testvlucht vandaag is echter nog zonder bemanning aan boord en zal ook nog niet landen op de maan. Als alles goed gaat, zal de Orion over een week wel tot op zo'n 100 kilometer van het maanoppervlak naderen.

Nadien wil NASA het ruimteschip ook zo'n 64.000 kilometer voorbij de maan laten vliegen, op 450.000 kilometer van de aarde, verder dan een mens ooit is geweest. Uiteindelijk zou het ruimteschip op 11 december weer moeten landen op aarde. In totaal zal Orion dan 2 miljoen kilometer hebben afgelegd.