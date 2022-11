Bestuurster (37) veroordeeld die maaltijdkoerier aanreed in Bonheiden: ze was onder invloed, reed te snel en had rijverbod

In maart van dit jaar vond een zwaar ongeval plaats op de Weynesbaan in Rijmenam, bij Bonheiden. De beschuldigde had met overdreven snelheid een maaltijdbezorger aangereden. Ze verloor de controle over haar stuur en reed de bromfietser aan die naast de baan geparkeerd stond. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij onderging voorlopig al vier zware operaties en zit momenteel in een rolstoel. Zijn rechterbeen, enkel en kuit raakten verbrijzeld en zijn voet staat scheef. Het is nog niet duidelijk of hij ooit terug zal kunnen stappen en of zijn been kan worden gered.

Op de plaats van het ongeval waren er wegenwerken, er was alleen lokaal verkeer toegestaan. Nadien bleek dat de vrouw onder invloed was van alcohol en drugs. Ze moest voor de politierechtbank verschijnen, maar liet verstek gaan. Op de rechtbank werd ze vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen, het rijden onder invloed van drugs en alcohol en overdreven snelheid.

De politierechtbank veroordeelde de vrouw tot een effectieve celstraf van 30 maanden, een rijverbod van 10 jaar en een boete van 16.000 euro. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 20.000 euro. Een deskundige is aangesteld om definitieve schade te begroten.