Europese Unie gaat beter doen dan gevraagd: 57 procent minder uitstoot tegen 2030, zegt Frans Timmermans

De Europese Unie is klaar om haar klimaatambities te verhogen en gaat zeker niet terugkrabbelen. Dat heeft EU-commissaris Frans Timmermans, die bevoegd is voor Klimaat, gezegd op de klimaatconferentie in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Tegen 2030 zouden de 27 Europese landen samen niet 55 maar wel 57 procent minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Die scherpe vermindering is nodig om tegen 2050 klimaatneutraal te worden als continent, en zo de doelstelling van anderhalve graad in leven te houden.