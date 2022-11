G20 start met boodschap van president Zelenski: "Nu is het moment waarop de verwoestende oorlog gestopt moet worden"

De G20, de vergadering van de 20 belangrijkste economieën ter wereld, is vooral bedoeld om economische vraagstukken te bespreken, maar wordt dit jaar meer dan ooit gedomineerd door politiek. De Russische inval in Oekraïne hangt als een zwaard boven de top, en dat bleek ook uit de openingsstoespraak van de Indonesische president Joko Widodo. "We dragen allemaal een verantwoordelijkheid, niet alleen voor ons eigen volk, maar voor alle mensen ter wereld", zei hij. "Verantwoordelijk zijn betekent ook dat we een einde moeten maken aan de oorlog. We moeten de wereld niet in verschillende kampen verdelen. We mogen de wereld niet in een nieuwe wereldoorlog storten."



De Russische president Vladimir Poetin woont de top niet bij, hij laat zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Oekraïne maakt geen deel uit van de G20, maar president Volodimir Zelenski was wel uitgenodigd om een toespraak te geven. "Bedankt G19", zei hij in een videoboodschap, waarmee hij nadrukkelijk Rusland uitsloot. "Ik ben ervan overtuigd dat het nu het moment is waarop de verwoestende oorlog van Rusland moet en kan gestopt worden. Dat zal duizenden levens redden."

Zelenski veroordeelde nogmaals de "krankzinnige dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken", "er is geen enkel excuus voor nucleaire chantage." Hij wil een internationale conferentie om veiligheidsmaatregelen te nemen en een herhaling van Russische agressie te voorkomen." In zijn toespraak vroeg Zelenski ook dat de overeenkomst voor de uitvoer van Oekraïens graan onbeperkt verlengd wordt. Die overeenkomst loopt normaal gezien nu zaterdag af.