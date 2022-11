Gent voorziet lijnen op de weg om fietsers veilig tramsporen te helpen oversteken

Gent neemt ook paaltjes en andere “verticale voorwerpen” weg om mogelijke ongevallen en valpartijen te vermijden. In de Vlaanderenstraat en aan het Gravensteen gebeurden de meeste ongevallen, daar zijn 15 items verwijderd. De stad heeft ook elders op het grondgebied gevaarlijke paaltjes en andere hindernissen in kaart gebracht en is van plan om verder te gaan met de "ontpaling". "Het liefst van al zie ik alle paaltjes verdwijnen", zegt schepen Watteeuw, "maar soms zijn ze nodig om auto's te weren of plaats te voorzien."