Gentse organisatie krijgt drie keer meer vragen over mogelijke huurproblemen bij koten

Het nieuwe academiejaar is nog maar een paar maanden aan de gang en nu al kreeg de vzw Op Krot een enorm aantal vragen over mogelijke huurproblemen bij kotstudenten uit heel Vlaanderen, drie keer meer dan dezelfde periode vorig jaar. “Er is veel meer aandacht voor de problematiek en studenten vinden ons veel vlotter, vooral in Gent maar ook elders in Vlaanderen”, zegt Lommelen.