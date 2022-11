Gevangen Brits-Egyptische activist beëindigt hongerstaking

'Ik heb mijn staking verbroken. Donderdag leg ik alles uit", stond in de brief van activist Alaa Abdel-Fattah geschreven. De brief dateert van maandag. De moeder van Abdel-Fattah kreeg het handgeschreven briefje van haar zoon via de gevangenisautoriteiten. In de brief vraagt hij haar om donderdag op bezoek te komen. Het is de dag daarna zijn 41ste verjaardag en hij vraagt haar om taart mee te brengen. Hij wil zijn verjaardag vieren met zijn moeder en zijn celgenoten, stond er te lezen.