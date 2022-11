BEKIJK - Chinezen in het verzet tegen covidlockdown: groep inwoners stormt door straten van Guangzhou

Op beelden op sociale media is te zien hoe sommige mensen een politievoertuig omverduwen en omheiningen tegen de grond gooien. De betogers zijn boos op de aanhoudende strenge covidmaatregelen. Guangzhou kent een recordaantal nieuwe besmettingen per dag. Volgens persagentschap Reuters gaat het om 5.000 gevallen per dag. China telt in totaal 18.000 nieuwe besmettingen per dag.