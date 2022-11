Girleek geeft ICT-les aan vrouwen in Borgerhout: "Groot gebrek aan vrouwelijk ICT-talent"

In Antwerpen starten nu 18 studenten aan een opleiding van 14 weken. "Ze krijgen eerst drie weken les. Daarna volgen er tien weken waarin ze drie dagen per week op stage gaan en twee dagen les krijgen. Het is een intense opleiding, waarbij ze nine to five les krijgen." Op het einde krijgen ze een diploma, en werkzekerheid. "Met de juiste ingesteldheid vinden ze zeker een job. Net zoals in Brussel willen we hier jaarlijks twee à drie opleidingen geven aan zo'n 20 studenten." Girleek is ook actief in Tunesië en in Palestina.