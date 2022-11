BEKIJK - Verslaggeving Björn Soenens verstoord door Trump-aanhanger met plakkaat: "Hij had het recht om hier te staan"

De verslaggeving van Amerika-correspondent Björn Soenens in "VRT NWS Laat" werd verstoord door een Trump-aanhanger met een plakkaat. Daarop stonden de woorden "FAKE NEWS is CNN". Soenens, die verslag uitbracht over de vermoedelijke raketinslag in Polen, maar ook over de eventuele kandidatuurstelling van Donald Trump, bleef kalm. "Ik heb genoeg ervaring om te weten dat ik gewoon mijn werk moet blijven doen."