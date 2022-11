Iconische gitaar van Prince lag jaar lang in gitaarwinkel in Oudsbergen

Vervolgens heeft de gitaar een jaar lang in de boetiek van Vanderheyden gelegen. "Uiteindelijk heb ik de gitaar doorverkocht aan een boetiek in Parijs die handelt in gitaren van bekende artiesten, aan de helft van de prijs waarvoor die nu verkocht is. Die eigenaar heeft de Cloud dan weer doorverkocht aan het veilinghuis dat de gitaar nu geveild heeft voor dat bedrag", legt de Limburger uit.

Spijt van het doorverkopen, gezien het grove geld dat er uiteindelijk aan gegeven is, heeft de man niet. "Ik heb er niets mee, en de gitaar was ook helemaal uit balans. Heel wat vrienden van me en ik staan wel op de foto met de gitaar, dat wel", lacht hij. "Misschien hing er nog wat zweet of DNA van Prince op of zo, je weet maar nooit."