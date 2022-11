Voortaan roetpieten én zwarte pieten samen bij intrede van Sint in Kortrijk

De beslissing om zowel roetpieten als zwarte pieten te gebruiken bij de intrede van de Sint in 2023 viel gisterenavond in de gemeenteraad. In tegenstelling met de meeste plekken in Vlaanderen, waren er dit jaar enkel zwarte pieten te zien in Kortrijk. Daardoor ontstond een discussie tussen de verschillende politieke partijen in Kortrijk. De ene partij vond het kwetsend en racistisch, terwijl andere partijen daarmee wilden vasthouden aan een traditie.

Na een voorstel van David Wemel (Groen) tijdens de gemeenteraad koos de meerderheid om toch af te stappen van het traditionele beeld. Volgend jaar komt de boot van de Sint dus aan met twee soorten Pieten. "Wij willen verbinden en niemand voor het hoofd stoten. Volgend jaar zullen we de intrede dus met zowel roetpieten als zwarte pieten vieren", vertelt de burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).