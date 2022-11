Individueel DNA van spermacellen bepaalt mee hun gedrag

De auteurs stellen dat hun resultaten aantonen dat nieuwe mutaties een invloed kunnen hebben op het succes van spermacellen in verband met de bevruchting en dat de wedijver tussen spermacellen als een soort filter kan werken om te vermijden dat spermacellen met mutaties die een kwalijk effect zouden hebben, een eicel zouden kunnen bevruchten.



Ze zeggen dat hun resultaten verdere studies verdienen omdat ze gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en de evolutionaire theorie. Studies tonen aan dat kinderen die verwekt worden met behulp van technieken van medisch geassisteerde reproductie, een veertig procent grotere kans hebben op aangeboren afwijkingen dan kinderen die op de natuurlijke manier verwekt worden.

Hoewel over de oorzaken daarvan nog gedebateerd wordt, is het volgens de auteurs belangrijk erop te wijzen dat de wedijver tussen de spermacellen grotendeels of volledig uitgeschakeld wordt bij medisch geassisteerde voortplanting, en dat het omzeilen van de filter die deze competie vormt, de toegenomen kansen op afwijkingen kan verklaren.

Ze pleiten dan ook voor verder onderzoek naar nieuwe, artificiële filters die beter het natuurlijk milieu nabootsen en die effectief zouden kunnen blijken in het verminderen van het doorgeven van schadelijke mutaties bij medisch geassisteerde reproductie.

De studie van Borowsky en Chen is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de New York University.