Golf van nieuwe Russische raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden, ook energie-infrastructuur getroffen: "Situatie is kritiek"

Verspreid over het hele land is het luchtalarm afgegaan en worden raketinslagen gesignaleerd. Onder meer de lokale autoriteiten in de steden Lviv, dicht bij de Poolse grens in het westen van Oekraïne, en Charkov spreken van Russische aanvallen. De burgemeester van de hoofdstad Kiev laat weten dat residentiële woningen zijn geraakt in zijn stad.