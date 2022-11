Klimaatactivisten slaan toe in Wenen: "Dood en leven" van Gustav Klimt bespoten met zwarte vloeistof

Klimaatactivisten van de Oostenrijkse groep Letzte Generation hebben het schilderij "Dood en leven" van Gustav Klimt beklad met zwarte, olieachtige verf. Daarna lijmden ze hun hand vast aan het meesterwerk.

Het protest was gericht tegen olieproductie. Niet toevallig was de toegang tot het Leopoldmuseum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen die dag gratis dankzij een sponsoring van het Australische oliebedrijf OMV. "Stop de vernieling door fossiele brandstoffen. We racen naar een klimaathel", horen we een van de activisten roepen in een filmpje dat de actiegroep op hun Twitterpagina publiceerde.