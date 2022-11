Moet België net als Nederland lachgas verbieden? Verkeersinstituut Vias vindt van wel en is duidelijk niet de enige met dat standpunt

Ook in de medische sector is lachgas onmisbaar geworden. "In de anesthesie wordt het al jaren gebruikt om patiënten in slaap te brengen", zegt Jorens in "Het kwartier", de dagelijkse nieuwspodcast van VRT NWS. Maar het grote verschil met recreatief gebruik is dat het in de gezondheidszorg steeds wordt toegediend in combinatie met zuurstof.