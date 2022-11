Leerkracht-student Chaïmae (19) draagt hoofddoek en vond geen stageplek in Vlaanderen: "Ik ben wie ik ben, ik geef les in wat ik les moet geven"

Bentouhami zegt dat de scholen waarbij ze solliciteerde voor een stage op twee manieren reageerden. "Een eerste reactie ging vaak over neutraliteit. Ze vonden dat ik niet neutraal genoeg was om voor de klas te staan. Een tweede reactie was, "lees eerst eens het schoolreglement." Bentouhami was ook niet de enige moslima die het moeilijk had, "de leerlingen die geen hoofddoek dragen hadden wel snel een stageplek gevonden. Na veel proberen hebben we uiteindelijk besloten om samen met de andere meisjes met een hoofddoek de handen in elkaar te slaan en samen een stageplek te zoeken."

Ditmaal wél met succes. Het Lucerna-college neemt de vijf dames aan. Niet toevallig dezelfde middelbare school waar Bentouhami eerder school liep en ook als leerlinge haar hoofddoek mocht aanhouden. "In Vlaanderen ben ik bij geen enkele school aangenomen, in Brussel ging het plots heel vlot." Bentouhami is tevreden, maar vindt het sneu dat ze een heel eind verder moet lesgeven. "Ik ben anderhalf uur onderweg naar mijn stageplek", aldus Bentouhami.