Parket start onderzoek naar kinderdagverblijf in Keerbergen waar kindje met ducttape zou zijn vastgebonden

Het Agentschap Opgroeien had maandag de vergunning van het kinderdagverblijf met onmiddellijke ingang ingetrokken, en dat voor twee maanden. Het Agentschap had op 7 november een eerste melding gekregen over het kinderdagverblijf. Op 10 november kreeg het een foto waarop het kindje te zien was, dat met ducttape was vastgebonden aan zijn bedje.

"We maken ons ernstige zorgen over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen", zei het Agentschap in een reactie. "Het dossier wordt nu grondig onderzocht, voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen."

Ondertussen is ook het parket van Leuven een gerechtelijk onderzoek gestart. Meer details over het onderzoek kon het parket nog niet kwijt.