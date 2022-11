"Meerdere ernstige biedingen" om Makro over te nemen, morgen start winkelketen met uitverkoop

Het bedrijf boven de Makro- en Metrowinkels in ons land wordt sinds september beschermd tegen schuldeisers. Kandidaat-overnemers hadden tot 14 uur vanmiddag de tijd om zich te melden. "Wij hebben meerdere ernstige biedingen bekomen op de verschillende onderdelen van de activiteit van Makro en Metro", zegt gerechtsmandataris Nick Peeters.

Meer details worden er voorlopig niet gegeven. Eerst zal het personeel worden ingelicht over de situatie. Vraag is ook of Makro en Metro apart dan wel samen zullen worden overgenomen. "Dat is op dit moment nog niet uitgemaakt. Die twee opties liggen nog open", klinkt het. "De beslissing over de overname zelf ligt bij de rechtbank en hangt af van meerdere factoren. Dus daar nog wat voorbehoud, maar op het eerste gezicht liggen er veel opties open", stelt gerechtsmandataris Peeters.

Intussen start morgen in de Makro-winkels een totale uitverkoop van het non-food-assortiment, met een korting van min 20 procent. "We verwachten namelijk dat de nieuwe eigenaar geen interesse zal hebben in het specifieke Makro-assortiment. We starten nu liever met een stap voor stap uitverkoop in plaats van alles de laatste week aan min 90 procent weg te doen", verduidelijkt CEO Vincent Nolf.

De eerste uitverkoop loopt tot eind deze maand, daarna gaat de uitverkoop een volgende fase in. "De winkels blijven alleszins open tot eind december. Onze eerste bedoeling is om genoeg cash in het bedrijf te houden om de salarissen van de medewerkers te betalen tot het einde van de procedure."