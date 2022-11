Minister Weyts wil 13 aanbevelingen uit rapport Beter Onderwijs overnemen, "Terzake" polst groep leerkrachten in Mechelen naar hun mening

De onderwijskwaliteit in Vlaanderen gaat in sneltempo achteruit. Al jaren worden we met cijfers van de dalende onderwijskwaliteit om de oren geslagen. Op vraag van minister Weyts werd de commissie Beter Onderwijs onder leiding van Philip Brinckman eind 2021 in leven geroepen om de dalende onderwijskwaliteit een halt toe te roepen. Nadien kwam er kritiek op Weyts, die te weinig met het desbetreffende rapport aan de slag ging. Om die kritiek te pareren wil Weyts nu 13 van de 58 aanbevelingen uit het rapport ook daadwerkelijk gaan invoeren.