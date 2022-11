Nieuwe monumentale Etruskische tempel gevonden in de buurt van de Tempio Grande in Vulci

Het team ontdekte de tempel terwijl het aan het werk was aan het Vulci Cityscape project. Dat werd gelanceerd in 2020 en had als doel de vestigingsstrategieën en de stedelijke structuren van Vulci te onderzoeken.

Vulci was een van de twaalf steden van de Etruskische federatie. In de pre-Romeinse periode was het een van de belangrijkste stedelijke centra in wat nu Italië is.

"We bestudeerden het hele noordelijke gebied van Vulci, zo'n 22,5 hectare, en gebruikten daarvoor geofysische onderzoekstechnieken en een ground penetrating radar [een bodemradar]", zei onderzoeker Pasieka. "We ontdekten overblijfselen van het ontstaan van de stad die eerder in Vulci over het hoofd waren gezien. Daardoor zijn we nu beter in staat de vestigingsdynamiek en het wegensysteem te begrijpen. Daarnaast hebben we ook verschillende functionele gebieden in de stad geïdentificeerd."