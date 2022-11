Nog steeds massa wachtende fietsers op Mechelse vesten: "Dit hebben we nog nooit gezien"

Sinds gisteren staat er tijdens de ochtendspits een massa fietsers aan te schuiven aan de verkeerslichten aan het kruispunt ter hoogte van Nekkerspoel in Mechelen. De laatste fase van de heraanleg van de vesten is gestart en daardoor blijft er nog maar 1 oversteekplaats voor fietsers over in plaats van 3. De stad heeft vandaag de groentijd van de verkeerslichten wat verlengd en zette extra politiemensen in, maar dat had volgens de Fietserbond Mechelen maar weinig effect. De stad zal de situatie elke dag bijsturen.