Paniek om 13 mogelijke obussen in garagepoort in Vilvoorde

Het was even schrikken voor de werknemers van de rolluikenfabrikant Rollvolet aan de Mechelsesteenweg in Vilvoorde. Zij ontdekten rond 13 uur vanmiddag 13 obussen, of toch in ieder geval voorwerpen die er erg op leken, in een tegengewicht van een garagepoort. De arbeiders waren een poort gaan afbreken bij een particulier. Toen ze terug in de werkplaats aankwamen, ontdekten ze de 13 oude en verroeste obussen.

"We hebben voor de zekerheid de politie gebeld", zegt Willem Deboeck van het rolluikenbedrijf. Woordvoerster Catherine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt de interventie. "We hebben meteen DOVO verwittigd en die heeft op basis van foto's en de beschrijvingen geoordeeld dat de voorwerpen ongevaarlijk zijn." Het bedrijf werd even ontruimd, maar na een half uurtje mochten de arbeiders terug naar hun werkplaats. DOVO zal de obussen komen ophalen.