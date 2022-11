Ooit zette dit gebouw het land op zijn kop, nu is het eenzaam en verlaten: de verloren geschiedenis van vetsmelterij Verkest

In geen tijd was de voedselcrisis omgeslagen in een politieke crisis. De crisis was uitgebroken in volle verkiezingscampagne. Het leidde tot een turbulente periode in de Belgische politiek waarbij twee ministers ontslag namen. Begin juni viel het Gentse gerecht binnen in de bedrijfsgebouwen in Grammene. Vader en zoon Verkest werden aangehouden. Het was het begin van jarenlang speurwerk, van verschillende rechtszaken en procedureslagen, en van talloze schadeclaims waarvan sommige meer dan twintig jaar later nog steeds op uitspraak wachten. In 2009 werden de Verkests een eerste keer schuldig bevonden. Later volgden burgerlijke veroordelingen waarbij ze verplicht werden tot het betalen van schadevergoedingen. Vader en zoon Verkest zijn altijd blijven beweren dat ze de verregaande impact van dioxines niet kenden. Van doelbewuste fraude was geen sprake en ze bleven er stellig van overtuigd dat ze het slachtoffer waren van een onverkwikkelijke politieke affaire.