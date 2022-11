Opening Kempische brug in Hasselt opnieuw een week uitgesteld

De verhoging en afwerking van de beide bruggen over het Albertkanaal op de Kempische Steenweg in Hasselt hebben al verschillende tegenslagen gekend, waardoor de werken enkele maanden achterzitten op het schema. Eén brughelft is ondertussen klaar - en verwerkt voorlopig het verkeer in beide richtingen - maar de afwerking van de tweede brug verloopt moeizaam. Deze keer is een machine beschadigd geraakt bij de uitvoering van de paalfundering aan het brughoofd aan de kant van de Genkersteenweg. Die machine moest eerst hersteld worden voor de aannemer kon doorwerken. De opening van de brug schuift hierdoor een week op.