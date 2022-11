Afgelopen zomer hoogste oversterfte in 20 jaar tijd door combinatie van coronavirus en hitte

De zomerperiode viel samen met de zevende golf van de covidpandemie in ons land, een zomergolf die eind mei was begonnen. De piek van de COVID-19-sterfgevallen tijdens deze golf viel in de week van 18 juli. Wellicht niet geheel toevallig was dat ook de warmste week van de zomer.

Extra sterfgevallen zijn er wel vaker tijdens lange warme periodes. "Als je periodes hebt van grote hitte die langer dan 5 dagen duren, kunnen wat fragielere mensen overlijden aan hitte- en uitdrogingsverschijnselen", zegt ook demograaf Patrick Deboosere (VUB). "We zien dat wel vaker. Dat was ook zo in de zomer van 2020 bijvoorbeeld. In 2021 was dat dan weer niet het geval." Die zomer was dan ook opvallend frisser.

Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen: