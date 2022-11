Pakistan verbiedt vertoning van eigen Oscarinzending "Joyland", verhaal over man die verliefd wordt op transvrouw

De film had groen licht gekregen van de Pakistaanse raad van censuur, wat niet in goede aarde was gevallen bij de extreme en religieuze zijde van het land. Volgens senator Mushtaq Ahmed Khan, lid van de oudste religieuze partij Jamaat-e-Islami, promoot "Joyland" homoseksualiteit, wat verboden is in Pakistan. "De film is deel van een cultureel terrorisme in Pakistan dat culturele normen en instituties als het huwelijk in vraag stelt", vertelt Khan aan het Arabische nieuwsmedium Al Jazeera.