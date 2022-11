Stapels papier en karton in brand voor winkels in Boom, mogelijk brandstichting

Om 5 uur vanmorgen werd de brandweer opgeroepen naar de Hoogstraat en de Grote Markt in het centrum van Boom. Er stonden stapels papier en karton in brand voor een voedingswinkel en een pizzeria. "Vandaag wordt het oud papier opgehaald in Boom", zegt Joris Van Camp van de politiezone Rupel. "Op twee verschillende plaatsen hebben stapels papier en karton vuur gevat. Het onderzoek loopt, maar we sluiten brandstichting dus niet uit."

Mocht het om brandstichting gaan, lijkt dat willekeurig gebeurd te zijn. "Er is geen verband tussen de twee handelszaken. De schade is ook beperkt tot de gevels en het glaswerk. Er is geen structurele schade. De panden blijven ook bewoonbaar." Ook het pand naast de pizzeria liep schade op aan de gevel.