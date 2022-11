Politieprotest voor start viering Koningsdag in Brussel

Vlak voor de start van het Te Deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, de traditionele plechtigheid die elk jaar wordt gehouden op Koningsdag, hebben de politievakbonden actie gevoerd. De manifestatie kwam er nadat vorige week in de wijk rond het station van Brussel-Noord een politieagent werd doodgestoken en een andere verwond.