Rookbommen kwamen van buiten het stadion van KV Kortrijk

De laatste tijd gooien hooligans heel wat rookbommen en vuurpijlen op voetbalterreinen. Ze hebben die spullen binnengesmokkeld in het stadion, ondanks de fouilleringen aan de ingangen. In Kortrijk is het dus niet op die manier gebeurd. De rookbommen zijn van buiten het stadion op het veld gegooid of gelanceerd.

Thomas Detavernier, de woordvoerder van de lokale politie in Kortrijk: "Toen we zagen uit welke richting die rookbommen kwamen, hebben we de camerabeelden bestudeerd. En daarop is duidelijk te zien dat ze van buiten het stadion zijn gekomen, via een open ruimte tussen twee tribunes. Dat is toch erg opmerkelijk."

Bij het incident raakte niemand gewond. De politie en KV Kortrijk zullen nu proberen te achterhalen wie de daders zijn.