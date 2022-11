Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: "Ik ben voor meer leerkrachten, met of zonder hoofddoek"

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft toe dat slechts een minderheid van de katholieke scholen een hoofddoek toelaat in de klas. Er zijn echter geen precieze cijfers. "Ik stel wel vast dat er weer meer vragen komen vanuit scholen rond de hoofddoekenkwestie", zegt Boeve.

"We gaan actief in overleg met die scholen, maar het zijn de schoolbesturen zelf die beslissen. Ik betreur het natuurlijk dat jongeren zouden afhaken, omdat ze geen stageplaats vinden. Daarom gaan we onze directeurs ook bevragen, zodat we weten op welke scholen een hoofddoek wel is toegelaten, en we die informatie kunnen doorgeven aan de lerarenopleidingen."